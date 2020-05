Huisartsenvereniging vraagt werkgevers geen coronatest van hun werknemers te eisen ADN

14 mei 2020

17u36

Bron: Belga 4 Patiënten vragen hun huisarts steeds meer om een coronatest, terwijl zij geen symptomen vertonen, of een bloedtest voor bepaling van antistoffen. Dat gebeurt vaak op vraag van hun werkgever. Huisartsenvereniging Domus Medica vraagt de werkgevers om dit niet te eisen en de druk op het zorgpersoneel niet onnodig te verhogen.

Sinds begin mei moeten meer mensen getest worden, maar wetenschappelijke experts stellen volgens Domus Medica duidelijk dat enkel patiënten met bepaalde symptomen getest moeten worden. Ook de interministeriële conferentie van 7 mei bevestigde dat het niet de bedoeling is om testen uit te voeren op asymptomatische personen die door instellingen of bedrijven zouden worden aangevraagd in het kader van arbeidsgeneeskunde.

‘Geen meerwaarde’

"Daarnaast is de wetenschappelijke meerwaarde voor de bloedtesten voor bepaling van antistoffen nog niet aangetoond en hebben deze testen momenteel geen klinische meerwaarde", benadrukt dokter Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, donderdag.



De huisartsenvereniging vraagt aan werkgevers om geen bewijs van een coronatest te vragen van hun werknemers. "De huisartsen willen zich kunnen concentreren op patiënten die hun zorg moesten uitstellen wegens de uitvoering van het noodplan huisartsgeneeskunde en op patiënten met symptomen van Covid-19 om snel te kunnen reageren op nieuwe uitbraken van het coronavirus."

‘Enkel onnodige extra druk’

Voor asymptomatische personen is er volgens Van Giel geen enkel wetenschappelijk bewijs om een test uit te voeren. "Testen buiten de gevalsdefinitie veroorzaakt enkel onnodige extra druk op het zorgpersoneel dat nu al overbevraagd is.”

