Huisartsenvereniging: “Nieuwe teststrategie is zinloos en verspilling van overheidsgeld” ADN

08 juni 2020

16u36

Bron: Belga 1 Huisartsenvereniging Domus Medica hekelt de nieuwe teststrategie, waarbij 'high risk contacts' voortaan tweemaal worden getest en er nog een serologische test wordt uitgevoerd. "Huisartsen hebben de afgelopen maanden constructief meegewerkt aan de test- en tracingstrategie, maar deze driedubbele teststrategie is zinloos en bovendien een verspilling van overheidsgeld", klinkt het maandag in een persbericht.

De huisartsenvereniging wijst erop dat de interministeriële conferentie besliste om alle ‘high risk contacts' voortaan tweemaal te testen met een PCR-test en één keer met een serologische test.

“Overbodig”

Domus Medica ondersteunt het principe om die contacten te testen met een PCR-test (die een nieuwe actieve infectie vaststelt), maar stelt dat één zo'n test volstaat. Een tweede is overbodig, klinkt het, "omdat in de praktijk deze tweede test maar één of twee dagen na de eerste test zal moeten worden afgenomen en deze tweede test soms al zal gebeuren alvorens de uitslag van de eerste test gekend is".



Dat daar nog een serologische test bijkomt (die een oude infectie vaststelt) is volgens de vereniging totaal onbegrijpelijk. "Serologische testen kunnen belangrijk worden op het moment dat we meer weten over de klinische waarde van deze testen", aldus Domus Medica.

Het motto is blijkbaar testen om te testen; als men enkele tienduizenden testen per dag doet, lijkt men goed bezig Domus Medica

“Politieke druk”

De huisartsenvereniging zegt nog een grote politieke druk op te merken om het aantal testen op te drijven. "Het motto is blijkbaar testen om te testen; als men enkele tienduizenden testen per dag doet, lijkt men goed bezig", klinkt het. Domus Medica hekelt dat testen om te testen "nutteloos en geldverspilling" is. "Het aantal testen is vandaag inderdaad lager, maar dat is ook omdat er minder patiënten besmet zijn.”

Daarnaast zegt Domus Medica een zeer grote lobby op te merken voor de serologische testen. De vereniging vindt het ook onaanvaardbaar om tijdens de epidemie geld uit te geven aan "iets dat geen enkele meerwaarde heeft".

Zinvol

De huisartsenvereniging stelt voor om één PCR-test uit te voeren bij alle indexpatiënten en alle 'high risk contacts' en die laatste groep 10 dagen in quarantaine te plaatsen, tenzij de test positief is en er 7 dagen arbeidsongeschiktheid volgt.

Domus Medica stelt nog dat de test- en tracingstrategie een zeer belangrijk instrument is om heropflakkeringen van de epidemie te vermijden. "Wij verzetten ons dus helemaal niet tegen meer testen, maar de testen moeten wel zinvol zijn.”

Lees ook:

HLN ONDERZOEKT. Nergens zoveel extra doden door corona (en dat ligt niet aan onze telling) (+)

Aantal coronapatiënten groeit wereldwijd harder dan ooit: “De pandemie is nog volop gaande” (+)

Virologen en politici kijken vertwijfeld naar beelden van anti-racismebetogingen: “Dat dit mocht, is waanzin” (+)