Huisartsenvereniging geeft uitleg over bescherming tegen processierups: “Dit is niet te vergelijken met een steek van een wesp”

De eikenprocessierups is in ons land en dat is geweten. Gisteren werd de festivalweide van Werchter deels afgesloten door een plaag van de beestjes op eikenbomen. Wie met de rups in aanraking komt, krijgt uitslag en bultjes die zorgen voor een gekmakende jeuk. De haartjes op de rups zijn de boosdoener en kunnen tot wel zeven jaar irriteren . Hoe voorkom je dat je in aanraking komt met het beestje? En als je eenmaal uitslag hebt, hoe raak je daar zo snel mogelijk weer vanaf? Marc Geenen, communicatieadviseur van huisartsenvereniging Domus Medica, legt het helder uit.