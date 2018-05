Huisartsen vragen meer middelen voor wachtposten IB

23 mei 2018

04u55

Bron: Belga 1 De subsidies die huisartsenwachtposten krijgen, zijn te krap. Dat klagen Vlaamse huisartsen vandaag aan in De Morgen. Ze zijn het beu om voortdurend zelf bij te passen en denken aan acties.

Een van de grootste huisartsenwachtposten van ons land trekt aan de alarmbel. Bij de post in Leuven, verantwoordelijk voor 210.000 inwoners van Oost-Brabant, vinden ze het niet kunnen dat ze hun eigen artsen wellicht nog maar eens 200 euro extra lidgeld moet vragen. "Maar alleen zo kunnen we de tekorten opvangen", zegt verantwoordelijke Thierry Op De Beeck.

Aangepaste standaardisering

De wachtposten overwegen volgens Stefan Teughels van de vzw Wachtposten Vlaanderen acties, als er niet snel een aangepaste standaardisering volgt. Aan wat voor acties de vzw denkt, kan nog niet verduidelijkt worden. "Staken doen we het liever niet, want dan zetten we onze patiënten in de kou."

Minister De Block laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van "de bezorgdheden van enkele wachtposten".