Huisartsen vragen duidelijkheid over coronatests voor mensen die naar buitenland reizen ADN

09 juni 2020

17u20

Bron: Belga 4 Huisartsenvereniging Domus Medica vraagt duidelijkheid over hoe de artsen moeten omgaan met mensen die op reis willen gaan en door het land waarnaar ze willen reizen verplicht worden om een coronatest voor te leggen. "Wettelijk gezien mogen we die mensen eigenlijk geen test geven en als er veel aanvragen binnenkomen, gaat dat zorgen voor een zware belasting van het zorgsysteem", zegt voorzitter Roel Van Giel.

De FOD Buitenlandse Zaken bevestigt dat momenteel Tsjechië en Oostenrijk een negatieve coronatest vragen om het land binnen te mogen. In Oostenrijk kunnen mensen bijvoorbeeld ervoor kiezen om twee weken in quarantaine te gaan of om een negatieve test voor te leggen die maximaal vier dagen oud is, staat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Criteria

"Eigenlijk mogen mensen die zo'n test vragen die niet krijgen, want om getest te worden moeten mensen beantwoorden aan bepaalde criteria die zijn opgenomen in de gevaldefinitie", zegt Van Giel. "Bovendien is er het wettelijk kader dat aangeeft dat de tests terugbetaald moeten worden. Mensen die een test willen kunnen er dus ook niet voor kiezen om die zelf te betalen.”



Een test voorleggen die vier dagen oud is, is volgens Van Giel ook zinloos. "Er is dan nog steeds geen zekerheid dat de persoon het virus niet oploopt in de drie dagen na de test", aldus Van Giel.

Europees niveau

Domus Medica vraagt dan ook aan de FOD Buitenlandse Zaken om de kwestie op Europees niveau aan te pakken, omdat dergelijke verplichtingen het zorgsysteem in alle landen zullen belasten. Als dat niet lukt, dan moet er in ons land bekeken worden welke richtlijnen er gelden en hoe er bijvoorbeeld met de betaling van de tests wordt omgegaan.

Momenteel voldoende tests

Van Giel geeft nog aan dat huisartsen momenteel wel over voldoende tests beschikken om die ook af te nemen als mensen erom vragen. "Maar als er binnen een paar weken 100.000 mensen zo'n test willen, dreigt dat wel een belasting te worden voor de zorgsector", aldus de voorzitter.

Woordvoerder van Buitenlandse Zaken Arnaud Gaspart laat weten dat eventuele maatregelen opleggen, zoals een quarantaine of het vragen van een negatieve test, sowieso een beslissing is van het land zelf. De specifieke regels worden aangegeven op de website van de FOD en op de websites van de ambassades.

