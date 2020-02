Huisartsen trekken aan de alarmbel, zelfs zij geraken niet aan mondmaskers KVE

26 februari 2020

19u22

Bron: VTM Nieuws 144 De huisartsen in ons land luiden de noodklok. Door het grote tekort aan mondmaskers, kunnen ze zich niet voldoende beschermen. Dat vertellen ze aan VTM Nieuws. De huisartsen voelen zich in de steek gelaten door minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Maar die laat weten dat er een oplossing komt.

Stef Smits is huisarts in Beringen, en hij maakt zich zorgen. Alle leveranciers geven immers aan dat het nog weken wachten is op mondmaskers. Volksgezondheid vraagt dat huisartsen thuis langsgaan bij patiënten met symptomen, maar dat ziet Smits nu niet zitten.

Volgens hem is ons land dan ook niet klaar voor de eerste besmetting met het coronavirus. “Ik hoorde minister De Block zeggen dat ze heel goed voorbereid waren op de komst van het coronavirus in België, maar ik en mijn collega-huisartsen vinden van niet”, zegt hij. “We zitten met een tekort aan mondmaskers, en we zijn wel de eersten die worden opgeroepen naar een patiënt die ziek is, en we zouden toch eerst onszelf moeten beschermen.” De huisarts voelt zich in de steek gelaten.

Huisartsenkoepel Domus Medica weet af van het probleem. Ze krijgen dagelijks telefoons van bezorgde artsen. “De overheid moet een voorraad aanleggen, waar enkel zorgverleners aankunnen”, klinkt het.

VTM Nieuws legt het probleem ook voor aan de FOD Volksgezondheid. Er komt een oplossing, maar wanneer is nog niet duidelijk. “We hebben een bestelling geplaatst in een Europese groepsaankoop van de Europese Commissie samen met de andere lidstaten. Maar we hebben alleen nog geen duidelijke leveringsdatum op dit moment”, verklaart, Jan Eyckmans, van de FOD Volksgezondheid

