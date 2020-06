Huisartsen stellen zich vragen bij verplichte negatieve coronatest voor toeristen in het buitenland: “Geen meerwaarde” Redactie

06 juni 2020

14u09

Bron: VTM NIEUWS 2

Huisartsen stellen zich vragen bij het nut van het verplicht voorleggen van een negatieve coronatest voor toeristen. Bepaalde Europese landen eisen dat reizigers zo'n negatieve test kunnen voorleggen wanneer ze het land willen betreden. Maar dat is geen goed idee, zegt ook Roel Van Giel, voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica.

Toeristen die in Oostenrijk op vakantie willen, hebben de keuze: eerst veertien dagen in quarantaine of een negatieve coronatest voorleggen. Dat zorgt ervoor dat veel mensen hier nog naar de huisarts stappen. Die zien het aantal aanvragen voor een coronatest snel stijgen, wat voor hen extra belastend is, aldus Van Giel. “Het is niet realiseerbaar als alle Europese landen dit gaan vragen. Het betekent een massa aan testen die totaal geen meerwaarde hebben.”

Bovendien kan zo’n negatieve coronatest een vals gevoel van veiligheid bieden. Hoewel de test recent afgenomen moet zijn - maximaal vier dagen geleden in het geval van Oostenrijk - kan het nog altijd dat de persoon besmet raakt in de dagen tussen de test en het oversteken van de grens.

Onder de huisartsen heerst vooral de vrees dat andere Europese landen zouden volgen. “Er moet op Europees vlak worden nagedacht over het beleid, want dit gaan invoeren voor alle Europese landen is onhaalbaar”, concludeert Van Giel.

