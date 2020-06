Huisartsen roepen op: “Vraag hulp bij stress- en angstklachten” ADN

03 juni 2020

17u42

Bron: Belga 1 Huisartsen roepen op om algemene zorg, en zeker psychische zorg, niet langer uit te stellen. Hoe sneller er kan ingegrepen worden, hoe meer de evolutie van angst- en stressklachten naar een depressie of een angststoornis kan worden voorkomen, zegt Domus Medica woensdag.

De resultaten van de eerste Covid-19 gezondheidsenquête van Sciensano laten een toename zien van angststoornissen en depressies in vergelijking met de resultaten van 2018. Uit de tweede enquête blijkt ook een toename van de klachten door huiselijk geweld. Het percentage ligt zes keer hoger dan de resultaten uit 2018.

“Angst en stress zijn normale reacties op deze abnormale situatie, maar het is belangrijk dat die emoties geuit kunnen worden”, aldus Domus Medica in een persbericht. "Dat kan op vele manieren, maar soms blijft de stress of angst het dagelijks leven te veel beheersen.”



Voor klachten van die aard is de huisarts een aanspreekpunt, klinkt het. "Hij of zij kan patiënten in de praktijk ontvangen of begeleiden via een telefonisch gesprek of videogesprek. Het is juist deze vertrouwensband met de eigen huisarts die kan helpen om de eerste stap naar deze hulp te zetten.”

