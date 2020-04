Huisartsen krijgen dit weekend beschermingsmateriaal om vanaf maandag te testen kv

30 april 2020

20u26

Bron: Belga 2 De federale taskforce voor de coronacrisis heeft vandaag een akkoord bereikt met de huisartsenorganisatie dat zij mee instaan om vermoedelijke besmette patiënten te testen op Covid-19. Dit weekend krijgen zij voldoende beschermingsmateriaal om deze testen af te nemen. Dat meldt het kabinet van federaal minister Philippe De Backer (Open Vld), die de leiding heeft over de taskforce testing, vanavond.

Om een toeloop bij de huisartsen te vermijden, vraagt De Backer dat patiënten eerst telefonisch contact opnemen met hun huisarts, zodat deze een oordeel kan vormen of het afnemen van een test nodig is én een geschikt tijdstip kan afspreken of kan doorverwijzen naar een wachtpost.

De taskforce werkt samen met de huisartsenorganisaties om alles in gereedheid te brengen om het testen vanaf 4 mei te starten en verder op te schalen naar 11 mei toe. "We hebben deze week alles in gereedheid gebracht om dit weekend de huisartsen en triageposten te voorzien van medisch beschermingsmateriaal dat noodzakelijk is bij de afname van een test."



Zodra de taskforce de adressen heeft waar dit materiaal geleverd mag worden, staat Defensie in voor de levering. "Wij verwachten dat het merendeel van de huisartsen dit weekend een levering ontvangt", aldus De Backer.

Testing en tracing kan pas werken als alle schakels van de keten operationeel zijn Dr. Roel Van Giel, Domus Medica

Domus Medica, de onafhankelijke ledenvereniging van huisartsen en huisartsenkringen in Vlaanderen en Brussel, bevestigt vanavond dat de huisartsen zich volop voorbereiden voor testen en tracen. “Testing en tracing kan pas werken als alle schakels van de keten operationeel zijn. Dat is een hele logistieke uitdaging, waarin ook de huisartsen een belangrijke rol spelen", benadrukt dr. Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica.

Eerst telefonisch contact

De huisartsenvereniging geeft een beschrijving van hoe het testen vanaf 4 mei in de huisartsenpraktijk zal verlopen: een patiënt met klachten neemt eerst telefonisch contact op met de huisarts. Het is de huisarts die beslist of en waar die persoon getest wordt. De huisarts kan bijgevolg oordelen dat enkel patiënten die een klinisch onderzoek moeten ondergaan, ook getest worden.

De huisartsenkringen zullen de komende week gebruiken om de organisatie van de testing volledig op punt te stellen. Eventuele problemen die uit de praktijk blijken, kunnen dan snel gesignaleerd worden. Op die manier zullen beide luiken van ‘test & trace’, namelijk testing en contactonderzoek, volledig operationeel zijn tegen 11 mei.

