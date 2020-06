Huisartsen bezorgd over gebrek aan alertheid voor besmetting: “Bij sommigen is corona snel vergeten” LH

21 juni 2020

12u37

Bron: Radio 1 41 Sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn heel wat mensen minder alert voor het coronavirus. Daarover zijn sommige huisartsen bezorgd, zo bleek deze ochtend op Radio 1.

“We maken ons vooral zorgen over het feit dat patiënten of mensen in het straatbeeld er zich niet van bewust zijn dat ze zich moeten laten testen van zodra ze klachten hebben: hoesten, kortademigheid, pijn op de borst, smaak- en geurstoornissen. Het is daarnaast belangrijk is om binnen te blijven tot het resultaat bekend is”, zei Fien Van Stappen, huisarts in Melle, in ‘De ochtend’ op Radio 1.

Haar collega Maaike Van Overloop, huisarts in Noord-Antwerpen, deelt die bezorgdheid. “Mensen zijn zich niet bewust zijn milde symptomen. In die situaties ga je voor besmetting zorgen, zoals je in eigen gezin of bij bezoek aan vrienden. Op die manier ga je het virus weer verspreiden.”

Daarnaast zien de artsen ook dat er geen draagvlak is om de quarantaine na te leven in afwachting van een testresultaat, ook al duurt dat maar 24 tot 48 uur.

Verschillen in gedrag

De artsen zien grote verschillen in gedrag. Sommigen, zoals ouderen of risicopatiënten, zijn angstig en durven amper buiten te komen. Voor anderen lijkt de epidemie al voorbij. “Het is snel vergeten, vooral bij de mensen die er niet rechtstreeks mee geconfronteerd zijn. Ze beseffen niet dat er iets geweest is dat zeer ernstig is”, zegt Van Stappen.

Tot slot gaven beide artsen nog mee dat het zeer uitzonderlijk is dat mensen weigeren om zich te laten testen, maar ze zien wel dat sommigen zeer laattijdig met klachten naar de huisarts gaan. “Leef de voorzorgsmaatregelen na: handen wassen, afstand houden, een mondmasker dragen waar het nodig is, en geen onnodige risico’s nemen”, gaven ze ook nog mee.