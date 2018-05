Huisarts verduistert meer dan 358.000 euro door listig trucje met doktersbriefjes kg

Bron: Belga 3 Een 61-jarige arts uit Bilzen is veroordeeld voor verduistering van in totaal meer dan 358.000 euro door het uitschrijven van valse doktersbriefjes. De correctionele rechtbank van Tongeren gaf de arts een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel en een boete van 2.750 euro.

Van 2007 tot 2010 stak de huisdokter telkens een kartonnetje tussen het doktersattest dat hij voor zijn patiënten uitschreef en de doordruk die hij moest bijhouden. Hierdoor kregen de patiënten wel een doktersbriefje met het door hen betaalde bedrag maar kon hij het bedrag op de doordruk halveren. Op die manier vervalste hij mogelijk honderdduizenden briefjes en verdiende hij ruim 358.000 euro in het zwart die hij niet aangaf in zijn boekhouding en waarop hij geen belastingen betaalde. De grootschalige verduistering kwam aan het licht bij een vechtscheiding.

Vrijgesproken voor vervalsing

De arts werd wel vrijgesproken voor de vervalsing van de doktersbriefjes omdat het openbaar ministerie in zijn klacht tegen de dokter niet aangaf hoeveel en welke van de afschriften vervalst werden. In totaal bestond het dossier uit 29 bananendozen met neergelegde doktersafschriften. In het vonnis staat dat het niet de taak is van de verdediging of de rechter om alle neergelegde attesten na te kijken. Hierdoor was het recht van de verdediging geschonden en werd de arts vrijgesproken voor de vervalsing.

Uit bewijzen die zijn ex-vrouw aan het parket overmaakte, een verslag van een bedrijfsrevisor en een regularisatieovereenkomst met de fiscus kon wel berekend worden hoeveel geld de dokter verduisterd had. Hiervoor werd hij wel veroordeeld. De huisarts is momenteel geschorst door de Orde van Geneesheren.