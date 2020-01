Huisarts Tine Nys stevent af op vrijspraak: “Wel wrang dat het besef pas na tien jaar gekomen is” CEMG - SPS

29 januari 2020

09u39 44 Euthanasieproces Frank D.G., de huisarts van Tine Nys, stevent op de vrijspraak af. Zowel haar familie als de openbaar aanklager vroeg vandaag om geen straf uit te spreken. “Uit de debatten is vast komen te staan dat hij helemaal geen advies opstelde volgens de euthanasiewet. Zijn handtekening is misbruikt”, luidde het oordeel. “Wrang wel dat men tien jaar gewacht heeft om tot dat inzicht te komen, deze procedureslag heeft een verwoestend effect op hem gehad", pleitte zijn advocaat Frédéric Thiebaut. Zijn collega Walter Van Steenbrugge wil dan weer klacht indienen tegen Fernand Keuleneer wegens een schending van het beroepsgeheim. Keuleneer was plaatsvervangend lid van de euthanasiecommissie. Volgens Van Steenbrugge moeten alle stukken die de advocaat indiende in de rechtszaak dan ook geweerd worden. Hieronder kan u alle updates van het veelbesproken proces nog eens herlezen.

Het pleidooi van Jef Vermassen en de drie andere advocaten van de derde beschuldigde zal morgenochtend doorgaan. Daarna volgen de replieken, het laatste woord en de beraadslaging. Het arrest over de schuldvraag valt dus morgenavond of in de nacht van donderdag op vrijdag.

U kan alle nieuwsberichten over het euthanasieproces terugvinden in ons dossier.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.