Huisarts overvallen in Ninove Tim Van Damme

08u13

In Ninove is gisteravond een huisdokter overvallen. Rond 19.15 uur stapte een man met bivakmuts de huisartsenpraktijk van dokter Ingrid De Henau op de Denderhoutembaan binnen. Naar verluidt dwong de overvaller de huisarts om al haar geld af te geven. Volgens de eerste berichten zou er geen geweld gebruikt zijn en werden er geen medicijnen of voorschriften gestolen. Kort nadien vluchtte de man te voet weg richting Denderhoutem.

De lokale politie en de recherche van Ninove onderzoeken de feiten. Getuigen die iets verdacht hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 054/31.32.32.