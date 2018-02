Huisarrest voor tiener (15) die vier brandstichtingen bekent HR

06 februari 2018

15u27

Bron: Belga 0 Een 15-jarige jongen die al opgepakt was omdat hij brand had gesticht in de lokalen van de chiro in Aarschot, heeft bekend dat hij ook drie andere brandstichtingen op zijn kerfstok heeft. Het gaat om de brand in een leegstaand huis in de Meertselstraat op 16 september, en de twee branden in een huis op de Liersesteenweg op 20 september en op 29 oktober. Dat meldt het Leuvense parket. De jongen kreeg van de jeugdrechter huisarrest en verschillende vormen van begeleiding opgelegd.

Buurtbewoners van de Kerkstraat in Aarschot verwittigden woensdagavond 17 december de hulpdiensten dat er een brand woedde in de chirolokalen. Politie en brandweer waren snel ter plaatse, maar konden niet verhinderen dat één gebouw volledig vernield werd en een tweede aanzienlijke schade opliep.

Het Leuvense parket opende een onderzoek naar de brand en dat leidde op 11 januari al tot de arrestatie van drie minderjarige jongens. Eén van hen, een 15-jarige uit Aarschot, bekende dat hij de brand had gesticht, terwijl een 14-jarige uit Leuven toegaf dat hij bij de feiten aanwezig was. Een derde vriend, een 14-jarige uit Herenthout, werd toen ter beschikking gesteld van het parket van Mechelen.

Verder onderzoek door de recherche van politiezone Aarschot wees uit dat de 15-jarige jongen ook in verband kon gebracht worden met eerdere branden. Zo was op 16 september 2017 brand gesticht in een leegstaande woning in de Meertselstraat in Aarschot en was op 20 september brand gesticht in een verlaten pand aan de Liersesteenweg. Datzelfde huis ging op 29 oktober volledig in de vlammen op na een nieuwe brandstichting. De 15-jarige jongen heeft nu bekend dat hij ook voor die feiten verantwoordelijk is. Hij werd op 25 januari al voor de jeugdrechter geleid en kreeg huisarrest en verschillende vormen van begeleiding opgelegd.