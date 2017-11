Huisarrest voor Pierre B. (18) na zwaar vluchtmisdrijf Oostende Bij ongeval in augustus vielen vier jonge zwaargewonden bewerkt door: mvdb

Bron: Belga 0 Bart Boterman De Brugse raadkamer heeft de 18-jarige Pierre B. onder strenge voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar een zwaar ongeval met vluchtmisdrijf in Oostende. Bij het ongeval vielen vier zwaargewonden. De jongeman werd pas enkele dagen later in Bergen (Mons) ingerekend door de politie.

In de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 augustus vroegen vier meisjes uit Vlaams-Brabant in het centrum van Oostende een lift richting Westende. De meisjes van 15 en 14 jaar oud stapten uiteindelijk in bij de 18-jarige man uit Le Roeulx (Henegouwen) en een 17-jarige uit La Louvière (Henegouwen). Even later stapte ook nog een vriendin van de bestuurder in de Peugeot 207.

Twee Vlaamse meisjes sprongen uit het voertuig toen ze in de Alfons Pieterslaan een politiecontrole opmerkten. De bestuurder vluchtte aan snelheden tot 160 kilometer per uur en crashte in de wegenwerken op de Nieuwpoortsesteenweg. Er vielen vier zwaargewonden, maar de bestuurder nam toch de benen.

De politie ging met man en macht op zoek naar de verdachte. Uiteindelijk werd hij op 25 augustus in Bergen opgemerkt door de lokale politie. De verdachte probeerde nog tevergeefs te vluchten, maar hij liep op krukken en geraakte niet ver.

Autodiefstal

Het gebruikte voertuig bleek kort voor de feiten gestolen in het Noord-Franse Valenciennes. B. beweerde eerst dat hij de wagen gekocht had van zigeuners, maar bekende op de zitting van de raadkamer de diefstal dan toch. Voor die feiten kan hij later in Frankrijk nog vervolgd worden.

Het onderzoek naar het ongeval is ondertussen afgerond. De raadkamer besliste dat Pierre B. de gevangenis onder strenge voorwaarden mag verlaten. De jongeman kreeg onder andere huisarrest opgelegd. Het parket kan wel nog beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer. In dat geval zou de KI in Gent binnen twee weken de knoop moeten doorhakken.