Huis van PS’er en minister van Staat Philippe Moureaux (79) uitgebrand, mogelijk kwaad opzet mvdb

30 november 2018

17u06

Bron: Belga 0 Het huis van oud-minister Philippe Moureaux (PS) in Profondeville in de provincie Namen is woensdagavond bijna helemaal verwoest door een brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten, luidt het vandaag bij het parket van Namen die eerdere informatie van de krant L’Avenir bevestigt.

De brand brak woensdagavond uit rond 21 uur. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet vermijden dat het pand bijna volledig uitbrandde. De bluswerkzaamheden waren pas rond 2 uur ‘s nachts afgelopen.



Het parket sluit kwaad opzet niet uit. Het onderzoek is nog in volle gang. Moureaux (79) was in de jaren tachtig minister van Justitie en was later ongeveer twintig jaar burgemeester van Molenbeek. In 2012 werd hij buitenspel gezet door huidig burgemeester Françoise Schepmans (MR). Zijn dochter Catherine won in oktober de verkiezingen in Molenbeek en neemt vanaf 2019 de sjerp over.



Moureaux wordt sinds 2016 behandeld voor kanker. Tijdens zijn carrière kreeg hij verschillende malen te maken met bedreigingen. De garagepoort van Catherine Moureaux werd enkele dagen na de gemeenteraadsverkiezingen door onbekenden beklad.

