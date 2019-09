Huis van Dutroux klaar voor de sloop: werken starten in 2021 kg

04 september 2019

08u19

Bron: Sudinfo.be 50 Het huis van Marc Dutroux in Marcinelle, deelgemeente van Charleroi, wordt eindelijk gesloopt om plaats te maken voor een pleintje met banken en plantenbakken. Dat melden de kranten van Sudpresse. De werken starten in het voorjaar van 2021 en zouden in totaal drie jaar in beslag nemen.

De sloop stond al jarenlang op de agenda, maar werd meerdere keren uitgesteld. Nu, ruim twintig jaar na het drama, lijken de plannen dan toch concreet te worden. De stad Charleroi trekt 950.000 euro uit om het beruchte gebouw en het aangrenzende pand plat te gooien en er een park te bouwen. Het parkje moet een plaats van “ontmoeting en contemplatie” worden. Daarvoor moet wel nog de toestemming worden gegeven door de nabestaanden van de slachtoffers.



In de kelder van het beruchte gebouw hield Marc Dutroux zijn slachtoffers verborgen. Vier meisjes, Julie, Mélissa, An en Eefje, kwamen er om. Zijn laatste slachtoffers, Sabine Dardenne en Laetitia Delhez, werden er in 1996 bevrijd. Het gebouw is sinds 2004 bedekt met een groot doek waarop een kind met een vlieger wordt afgebeeld. Doorheen de jaren kreeg het zeil ook een laag graffiti.

