Huis van Bende-reus staat te koop

Bron: Het Nieuwsblad 4 VTM Nieuws - Google Street View Foto links: VTM Nieuws filmde in 2000 Christiaan B., toen nog rijkswachter, bij de zoektocht naar een ontsnapte crimineel in de regio Aalst. Foto rechts: de bewuste woning aan de Moorselbaan. Het huis van de overleden ex-rijkswachter Christiaan B. (61), de vermoedelijke Reus van de Bende van Nijvel, staat te koop, zo meldt Het Nieuwsblad vandaag.

De vraagprijs voor de woning in de Moorselbaan 117 in Aalst is 169.000 euro. Het rijhuis met stadstuintje staat sinds de dood van de gewezen rijkswachter in mei 2015 leeg. 'Chris' B. huurde de woning van een vrouw. De eigenares wou niet kwijt waarom ze de woning van de hand doet. Voor immobiliënkantoor Tijl Jansegers is het "een huis als een ander". Geïnteresseerden kunnen de woning vanaf volgende week online bezichtigen.

Chris B. betrok de woning na zijn scheiding in 1999. Na zijn pensioen als politieman in Aalst verergerde zijn drankprobleem. Hij weigerde elke medische bijstand en overleed thuis op 14 mei 2015. In de dagen ervoor bekende hij aan zijn broer dat hij in de jaren 80 heeft deelgenomen aan overvallen van de Bende van Nijvel.