Huis te koop? Haal ook een asbest-certificaat



Nog een keuring erbij, na het bodemattest, EPC, de elektrische keuring, het stedenbouwkundig uittreksel en het postinterventie-dossier

Ingrid De Vos

21 februari 2019

18u12

1

Wie een huis te koop zet dat voor 2001 is gebouwd, zal na de zomer een asbest-certificaat moeten voorleggen. Dat zegt Vlaams minister voor Natuur, Klimaat en Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V). In Vlaamse gebouwen en infrastructuur zit naar schatting nog altijd ruim 2 miljoen ton asbesttoepassingen, terwijl al jaren duidelijk is dat asbest een sluip- én seriemoordenaar is.