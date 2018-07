Huis ontploft in Jalhay: hulpdiensten nog op zoek naar mogelijk slachtoffer JM

29 juli 2018

16u39

Bron: Belga 4 In een woning aan de Jean Gouders-laan in Sart, deelgemeente van Jalhay in de provincie Luik, heeft zich vandaag een zware ontploffing voorgedaan. Momenteel is er nog geen sprake van slachtoffers, maar hulpdiensten zijn wel nog op zoek naar een inwoner van het pand.

Het gebouw is totaal weggeblazen door de explosie. Na de ontploffing brak er ook brand uit. De hulpdiensten die massaal ter plaatse zijn weten niet zeker of er zich nog iemand onder het puin bevindt.

Mogelijk een slachtoffer

“Het is mogelijke dat er een slachtoffer is gevallen tijdens de explosie”, zei Michel Parotte, de schepen verantwoordelijk voor communicatie, “Het zou om iemand gaan die in het huis woonde.”

De brandweer, een ziekenwagen en een helikopter zijn ter plaatse gestuurd. De hulpdiensten vragen automobilisten die terugkeren van het circuit van Francorchamps om de omgeving te vermijden.

De oorzaak van het incident is nog niet bekend. Ook naburige huizen zijn bij de explosie beschadigd en moeten onderzocht worden.