Huis ontploft in Jalhay: hulpdiensten massaal ter plaatse

JM

29 juli 2018

16u39

Bron: Belga

In een woning aan de Jean Gouders-laan in Sart, deelgemeente van Jalhay in de provincie Luik, heeft zich een zware ontploffing voorgedaan. Dat meldt de brandweer van de zone Vesder.