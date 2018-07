Huis ontploft in Jalhay: brandweer vindt lichaam onder puin

29 juli 2018

In een woning aan de Jean Gouders-laan in Sart, deelgemeente van Jalhay in de provincie Luik, heeft zich vandaag een zware ontploffing voorgedaan. De brandweer heeft een levenloos lichaam aangetroffen in het puin van de woning. Het is nog niet duidelijk of er nog meer mensen in het pand aanwezig waren op het moment van de ontploffing.