Huis ontploft in Jalhay: brandweer vindt lichaam en meerdere gasflessen onder puin

29 juli 2018

16u39

Bron: Belga 10 In de provincie Luik heeft een zware ontploffing een woning vernield in de Avenue Jean Gouders in Sart, een deelgemeente van Jalhay. De brandweer vond een levenloos lichaam in het puin. De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk, maar het parket sluit zelfdoding niet uit.

Het gebouw is totaal weggeblazen door de explosie, die ook tot een brand leidde. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en vonden na urenlang zoeken een eerste lichaam onder het puin.



De ontploffing werd veroorzaakt door meerdere gasflessen in de woning, wat het parket doet vermoeden dat het ging om een vrijwillige daad.

De cel DIV van de federale politie is ter plaatse voor identificatie van het slachtoffer. Volgens Miche Parotte, schepen van Communicatie van Jalhay, is het zeer waarschijnlijk dat het gaat om de partner van de vrouw die op dit adres woont.



De expert van het parket onderzoekt momenteel de site, samen met het laboratorium van de federale politie. Er is ook materiële schade vastgesteld aan naburige huizen. Hun stabiliteit zal nog onderzocht worden, aldus de gemeente.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be