Huis onbewoonbaar nadat elektriciteitskast vuur vat Koen Moreau

28 januari 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 In het Oost-Vlaamse Burst, deelgemeente van Erpe-Mere, woedde zaterdagavond een korte maar hevige elektriciteitsbrand. “De schade van de kelderbrand bleef beperkt, maar door de hevige rookontwikkeling is het huis tijdelijk onbewoonbaar”, aldus de brandweer.

Bewoonster Sandra Temmerman was zaterdagavond omstreeks 18 uur in haar huis aan de Kerkstraat in Burst met een haardroger in de weer toen plots de elektriciteit uit viel. De vrouw dacht dat er een zekering gesprongen was. “Maar toen ik in de kelder kwam, sloegen de vlammen uit de elektriciteitskast”, vertelt ze. Sandra bracht zichzelf in veiligheid en alarmeerde meteen de hulpdiensten. Verschillende wagens van brandweerposten Aalst en Herzele kwamen ter plaatse. “We kregen het vuur, dat zich volledig in de kelder situeerde, snel onder controle waardoor de brandschade beperkt is. Door de enorme rookontwikkeling raakte het hele huis wel gevuld met rook waardoor er heel wat rookschade is en een verder verblijf allesbehalve aangeraden”, aldus de brandweer. Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) kwam ter plaatse. Hij bood de vrouw een noodwoning aan, maar dat bleek niet nodig. Oorzaak van de brand is wellicht een kortsluiting.