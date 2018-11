Huis onbewoonbaar na grote brand in garage Hans Verbeke

14 november 2018

18u36

Bron: eigen berichtgeving 0 In de Zonnebeekse deelgemeente Geluveld heeft een felle brand in de vooravond een grote houten garage in de as gelegd. De vlammen beschadigden ook het huis van de bewoonster, die bij het uitbreken van de brand niet thuis was.

Een buurvrouw en een passant merkten de vlammen op en sloegen alarm. Toen de brandweer arriveerde, stond de garage al in lichterlaaie. De blussers konden voorkomen dat het vuur verder uitbreidde in de woning. Een hond die binnen was, kon worden gered.

Door de brand is het huis tijdelijk onbewoonbaar. De Menenstraat, de plek waar de brand woedde, was plaatselijk bijna twee uur lang afgesloten voor alle verkeer.