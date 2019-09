Huis kopen doe je best nog dit jaar: woonbonus verdwijnt vanaf 1 januari

30 september 2019

Wie plannen heeft om een woning te kopen, zet er best vaart achter. Een van de maatregelen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is de afschaffing van de woonbonus op 1 januari.