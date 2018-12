Huis in Vlaanderen gemiddeld bijna 100.000 euro duurder dan in Wallonië ADN

20 december 2018

15u33

Bron: Belga 1 Een huis kopen in ons land is het goedkoopst in het Waals gewest. Een huis in Vlaanderen is gemiddeld maar liefst 92.000 euro duurder. Dat blijkt uit cijfers van statistiekdienst Statbel voor het derde kwartaal van dit jaar.

De mediaanprijs* voor huizen in halfopen of gesloten bebouwing bedraagt in het Waals gewest 142.000 euro, tegenover 234.000 euro in het Vlaams gewest en liefst 394.000 euro in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Voor een huis in open bebouwing is de mediaanprijs in het Waals gewest 235.000 euro, tegenover 320.000 euro in het Vlaams gewest en 987.500 euro in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Duurst in Vlaams-Brabant

In het Vlaams gewest was een huis in het derde kwartaal van 2018 het duurst in de provincie Vlaams-Brabant. Een huis in gesloten of halfopen bebouwing kostte er 270.000 euro, voor een huis in open bebouwing was de mediaanprijs er 355.000 euro.



In Limburg waren de huizen het goedkoopst: 195.000 voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing en 250.000 euro voor een open bebouwing.

Duurste Vlaamse gemeente: Knokke-Heist

De duurste Vlaamse gemeente was opnieuw Knokke-Heist, met een mediaanprijs van 568.000 euro. De goedkoopste huizen waren te vinden in Ronse, met een mediaanprijs van 140.000 euro.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kende de gemeente Ukkel de hoogste mediaanprijs met 598.000 euro. De laagste was voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek (240.000 euro).

*De mediaanprijs is de prijs waarbij 50% van de verkochte huizen goedkoper zijn en 50% duurder. Dit geeft een robuuster en een doorheen de tijd beter vergelijkbaar resultaat. Mediaanprijzen ondervinden namelijk minder impact van extreme verkoopprijzen.