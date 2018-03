Huis in Roeselare brandt af, half uurtje na herstellingswerken door loodgieter Hans Verbeke

01 maart 2018

12u54

Bron: Eigen berichtgeving 22

In Beveren bij Roeselare is deze voormiddag het huis van een 82-jarige weduwe uitgebrand. Dat gebeurde vlak nadat een loodgieter herstellingswerken kwam uitvoeren aan een gasradiator. De bewoonster kon zonder problemen door buren worden geëvacueerd, de vrouw was in shock. De brandweer had de handen vol om de brand geblust te krijgen.

De winterkou maakte de interventie gevaarlijk omdat bluswater zo goed als onmiddellijk aanvroor. Van zodra dat kon, kwam een strooiwagen van de stad langs om de omgeving weer ijsvrij te krijgen. De bewoonster van de getroffen woning kan voorlopig terecht bij familie. Brandweerlui en buren probeerden nog wat persoonlijke spullen te redden van de bejaarde weduwe. De loodgieter, die door haar was opgebeld om te zeggen dat er een probleem was, tast in het duister wat er precies is misgelopen.