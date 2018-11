Huis in Marokko en toch sociale woning? Van Overtveldt kan het nog altijd niet controleren Sp.a spreekt van “pure aankondigingspolitiek” ARA/DDW

08 november 2018

00u00

Bron: eigen berichtgeving 5 Vorig jaar kondigde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan een akkoord te willen sluiten met Marokko, om te controleren of mensen die hier in een sociale woning wonen daar nog een huis hebben. Maar daar kwam nog steeds niets van in huis. “Dit is pure aankondigingspolitiek”, concludeert sp.a.

Wie een huis heeft in het buitenland, heeft geen recht op een sociale woning. Toch is dat in de praktijk moeilijk te controleren, zeker wanneer iemand een huis heeft in niet-EU-landen als Marokko of Turkije. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kondigde een jaar geleden aan dat hij een akkoord wilde sluiten met landen als Marokko, om die gegevens uit te wisselen. Sp.a heeft daar niets op tegen. “Net als fiscale fraude, moet ook sociale fraude aangepakt worden”, aldus sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven. “Alleen, een jaar later is er nog niks van terechtgekomen.”

Stille dood

Nochtans leek zo’n regeling aanvankelijk niet zo moeilijk. Ons land heeft al toegang tot die gegevens, maar volgens het dubbelbelastingverdrag met Marokko mogen die enkel gebruikt worden in de strijd tegen fiscale fraude, en niet tegen sociale fraude. Er was dus enkel een verdragswijziging nodig. “Maar in zijn nieuwe beleidsbrief is er niets meer over te bespeuren”, aldus Vanvelthoven. “Van een stille dood gesproken.” Het kabinet Van Overtveldt benadrukt dat verschillende landen nu eenmaal hebben geweigerd om die gegevens uit te wisselen. “Maar dat kon hij toch vermoeden?” reageert Vanvelthoven. “Doe toch niet zo stoer als je nog nergens staat. Dit is pure aankondigingspolitiek, zoals we wel vaker zien met deze minister.” Het kabinet-Van Overtveldt zegt nu alternatieve pistes te onderzoeken om toch aan die gegevens te komen.

In Antwerpen zet OCMW-voorzitter Fons Duchateau - een partijgenoot van Van Overtveldt - privédetectives in om op zoek te gaan naar buitenlandse eigendommen van personen die in Antwerpen een leefloon ontvangen of in een sociale woning wonen. Er werden eerder al 23 buitenlandse eigendommen ontdekt. Maar begin deze maand bleek uit een studie van minister Ducarme (MR) dat dat systeem niet wettelijk is.