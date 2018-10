Huilend meisje met beperking moet apart zitten in mindervalidevriendelijke brasserie BBO

23 oktober 2018

04u56 0 Er is opnieuw ophef ontstaan rond een horecazaak in Nieuwpoort. Zondag werd in Brasserie Carroussel een gezin met een dochter met een mentale beperking verzocht om in een aparte ruimte te zitten of te vertrekken. De reden? Het meisje huilde.

“Onze dochter Chloé (24) begon te huilen omdat ze werd opgeschrikt door kinderen die zelf aan het huilen waren”, vertelt mama Iris Goegebeur. “Al na twee minuten kwam het personeel tot bij onze tafel. ‘Mijn hart breekt doordat ik dit moet vertellen, maar ofwel moeten jullie de zaak verlaten of zich naar een aparte ruimte begeven. Het zijn orders’, vertelde het personeelslid. We barstten in tranen uit en rekenden meteen af. In die ruimte achter de schuifdeur wilden we absoluut niet zitten. Als we afgezonderd willen zijn, blijven we gewoon thuis”, zegt de mama van Chloé. Zij zal een klacht indienen bij de toerismedienst van Nieuwpoort, die een A-label had toegekend aan de brasserie door de toegankelijkheid voor mindervaliden.

Evenwichtsoefening

Brasserie Carroussel ziet het anders. “Iedereen is altijd welkom bij ons, maar het meisje bleef schreien en meerdere klanten werden ongemakkelijk of begonnen te vertrekken”, zegt zaakvoerster Diana Tourlousse. “We hoopten dat het meisje en de andere klanten weer rust zouden vinden door haar een nieuwe plaats te geven. Het was een evenwichtsoefening, maar wij hebben niemand gedwongen om weg te gaan. Ik kan wel begrijpen dat dit confronterend was voor het gezin.”

Op de sociale media is er intussen discussie ontstaan tussen voor- en tegenstanders, net zoals vorige week, toen een andere brasserie in Nieuwpoort weigerde om lawaaierige kinderen toe te laten.