Huidartsen: "Kamping Kitsch-tattoo is bedenkelijke stunt" Klaas Danneel

24 augustus 2018

22u20

Bron: VTM Nieuws 2 Huidartsen hebben kritiek op de stunt van Kamping Kitsch, het grootste verkleedfestival van het land, dat morgen in Kortrijk plaatsvindt. Bezoekers die het logo van het festival op hun lichaam laten tatoeëren, mogen levenslang gratis binnen. “Onverantwoord”, zeggen specialisten, “Veel mensen beslissen nu impulsief, terwijl ze minstens een maand bedenktijd moeten hebben.”

Een tatoeage van Kamping Kitch is morgen 41 euro waard. Ze geldt als toegangsticket voor het verkleedfestival. Wie er één laat zetten, mag ook de volgende jaren gratis binnen.

Maxim Van Vaerenbergh laat met plezier een tatoeage zetten. “Geen probleem, zolang we heel ons leven gratis kunnen gaan, heb ik dat er voor over”, klinkt het.

Superdruk

De organisatie heeft de stunt gisteren pas gelanceerd, sindsdien heeft Tattoo Mike al meer dan 200 aanvragen gekregen.

“Ik kan niet stoppen voor een praatje, ik heb geen tijd om te stoppen, om te vertellen tegen u. Ik moet voortdoen”, zegt hij aan de VTM NIEUWS-reporter.

Bedenkingen

Maar huidartsen hebben ernstige bedenkingen. Met tattoos op zich hebben ze geen probleem, maar met deze stunt wel. “Mensen beslissen vandaag heel impulsief, terwijl ze normaal minstens een maand bedenktijd moeten krijgen”, zegt dr. Hilde Lapeere van de dienst Dermatologie van het UZ Gent.

"Volgens de regels"

De organisatie van het festival benadrukt dat alles volgens de regels gebeurt. Klachten zijn er nog niet.

“We moedigen niemand aan, we vragen gewoon of ze het niet willen doen”, zegt Thomas Van Hoof, organisator van Kamping Kitch. “Of dat raar is of niet, er zijn er veel gekomen. We verplichten niemand. Het is een gigantisch succes.”

Kamping Kitsch is uitgegroeid tot het grootste verkleedfestival van het land. Er komen meer dan 20.000 bezoekers morgen.