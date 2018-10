Hugo Coveliers weigert 2.000 euro aan Brugse parkeerboetes te betalen en krijgt gelijk van rechter BHT - MMB

04 oktober 2018

15u55

Oud-politicus en advocaat Hugo Coveliers heeft van de vrederechter gelijk gekregen in zijn strijd tegen het nieuwe parkeerplan in Brugge.

Wie een tweede verblijf heeft in Brugge, krijgt sinds februari 2017 geen gratis parkeerkaart meer. Coveliers (71) vindt dat discriminatie. De Antwerpenaar heeft zelf een tweede verblijf in Brugge en moet daardoor telkens aan een parkeerautomaat betalen. Het leverde hem al 2.000 euro aan boetes op. Die weigerde hij te betalen. Verzoeningspogingen leverden niks op en dus trok Coveliers naar de Brugse vrederechter. Die geeft hem nu gelijk.

"Deze uitspraak kan grote impact hebben op het parkeerbeleid in Brugge. Terwijl eigenaars en huurders in de binnenstad twee gratis parkeerkaarten krijgen, moeten tweedeverblijvers betalen. Dat klopt niet." De stad ontving nog geen vonnis, maar gaat al zeker in beroep. Coveliers (ex-Volksunie, ex-VLD, nadien VLOTT) zei de politiek in 2012 vaarwel.