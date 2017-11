Hoverboard vat (opnieuw) vuur tijdens opladen: één persoon naar ziekenhuis Sander Bral

19u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Marc De Roeck De brandweer van Antwerpen snelde vanavond naar de Voorjaarstraat in het Antwerpse district Wilrijk. Een hoverboard vatte vuur in een woning en één van de bewoners raakte bevangen door de rook. Hij werd lichtgewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Rond vijf uur vanavond kreeg de brandweer van Antwerpen een oproep binnen voor enorme rookontwikkeling in een woning in Wilrijk (Antwerpen). "De inwoners hadden een hoverboard aan het net aangesloten om het te laten opladen, alvorens de woning te verlaten", zegt Jasmien O. van de Antwerpse brandweer.

"Toen ze terug thuiskwamen zagen ze een enorme rookwolk in hun huis hangen. Het hoverboard had vuur gevat tijdens het opladen. Een bewoner bluste het defecte toestel met een emmer water maar kreeg daardoor teveel rook binnen. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd."

We komen net terug van interventie in #Wilrijk, waar hoverboard vuur vatte tijdens opladen. En da's niet de eerste keer... Wees voorzichtig! pic.twitter.com/vf1GEP5fYi Brandweer Antwerpen(@ BZAntwerpen) link

De brandweer waarschuwt voor hoverboards. "Het is niet de eerste keer dat we zo'n melding binnenkrijgen", gaat Jasmien O. verder. "We raden aan om hoverboards enkel overdag op te laden, onder toezicht en in de buurt van een rookmelder."