Houtprijs stuikt in elkaar: massale houtkap na aantasting door vraatzuchtige kevers



tvc

02 november 2019

10u30

Bron: Belga 0 Hout is momenteel een stuk goedkoper dan anders. Bomen worden massaal gekapt omdat ze geteisterd worden door de letterzetter, een kever die zich door de bomen graaft. Dat zei Jan Seynhaeve van Bosgroep de Zuiderkempen, die private boseigenaars bijstaat, in De Ochtend op Radio 1.

De parasiet viseert fijnsparren. Om de verspreiding tegen te gaan, wordt er veel gekapt. En dus is er ook veel hout te koop, met gevolgen voor de prijs. Vorige week was Seynhaeve op een openbare houtverkoop in Ravels.

"30.000 kuub hout werd er te koop aangeboden, 75 procent daarvan is ingehouden geweest wegens te lage prijzen. De prijs ligt de helft lager dan normaal. Normaal krijgen we 30 à 35 euro per kuub, dit jaar 15 euro."

Hout van de fijnspar wordt voor veel gebruikt, onder meer in spaanplaten, paletten, meubels en papier. Voor brandhout is de fijnspar niet zo interessant omdat het snel verpulvert, aldus Seynhaeve.