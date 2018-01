Houthakker verpletterd door boom in La Roche Redactie

20 januari 2018

20u55

Bron: Belga 0

Een jonge houthakker uit Erezée is deze namiddag verpletterd door een boom in Bérismenil, in de provincie Luxemburg. Hij was in een bos aan het werk met een collega. Dat heeft de burgemeester van La Roche laten weten.

De man kwam onder een ontwortelde eik terecht. "De boom had niets te maken met het werk dat de twee mannen aan het doen waren. Het kon evengoed gebeurd zijn bij voorbijgangers", aldus de burgemeester.

Ondanks hartmassage kon voor de man geen hulp meer baten. Hij stierf ter plekke.