Houdt premier Michel regering alsnog bij elkaar?

07 december 2018

21u08

Bron: Belga, VTM Nieuws, TV Limburg, VRT NWS 70 Premier Charles Michel zoekt nog steeds naar een uitweg uit de regeringscrisis rond het migratiepact. Dit weekend zal moeten blijken of de tegenstellingen tussen MR, CD&V en Open Vld enerzijds en N-VA overbrugbaar zijn. De Vlaams-nationalisten willen niet dat België het pact goedkeurt.

Maandag wordt de premier verwacht in Marrakech, waar het pact wordt aangenomen. Tien dagen later, op 19 december, wordt het pact officieel goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. N-VA-vicepremier Jan Jambon herhaalde deze middag bij het buitengaan van ‘de 16' nog eens duidelijk dat de premier het pact niet mag goedkeuren, “niet in Marrakech en niet in New York”. Aanwezig zijn in Marrakech màg, aanwezig zijn en stilzwijgend toestemmen mag niet, aldus Jambon.

CD&V en Open Vld zijn van mening dat de regering - en de deelstaten - het pact in september al goedkeurden op een zogeheten coormulti, een vergadering met alle bevoegde diensten en kabinetten. Die Belgische goedkeuring kan enkel ongedaan gemaakt worden door een nieuwe beslissing, waarover alle betrokken partijen het eens moet zijn, luidde de redenering in het woelige debat gisteren in de Kamer.

“Nooit besproken”

N-VA zei dat het migratiepact tot nu toe nooit op de ministerraad is besproken. Op verzoek van N-VA moet premier Michel de komende uren of dagen een ministerraad bijeenroepen over het migratiepact. Michel zal die ministerraad enkel samenroepen op het moment dat hij een landingsbaan ziet.

De N-VA-kopstukken hielden afgelopen nacht crisisoverleg. Ze zeggen aan de openbare omroep “geschandaliseerd” te zijn door de “gretigheid van de aanvallen” van coalitiepartners CD&V en Open Vld. Het migratiepact moest volgens hen besproken worden op de ministerraad van vanmorgen, maar daar kwam het onderwerp niet aan bod.

Verduidelijkende nota

Over mogelijke pistes om uit de impasse te geraken, lekte niet veel uit. Liberalen en CD&V legden eerder al de piste van de verduidelijkende nota op tafel. In zo’n nota, die ook verschillende andere landen opstelden, kan ons land benadrukken dat het pact niet bindend is en kan een eigen interpretatie van bepaalde aspecten onder de aandacht worden gebracht. Maar N-VA wou tot nu toe van zo’n nota niet weten omdat het pact zelf “te problematisch” zou zijn. Op sociale media maakte N-VA deze namiddag in elk geval nog duidelijk dat het tegen het pact gekant blijft.

Deze namiddag sprak verder ook het Brussels Parlement unaniem zijn steun uit voor het migratiepact.

Met of zonder de goedkeuring van België zal een meerderheid van de VN-lidstaten het pact zelf uiteindelijk wel goedkeuren.