Hotel midden in Pairi Daiza is volgens bioloog Dirk Draulans meer dan verkooppraatje: “Die dieren kunnen elke vorm van afleiding gebruiken”

Stavros Kelepouris

22 januari 2020

09u03

Bron: De Morgen

0

Pairi Daiza opent in maart een hotel in het hart van het dierenpark. Een deel van de kamers zal zich onder water bevinden, waar bezoekers ijsberen, walrussen en pinguïns door het raam kunnen zien voorbijkomen. Niet alleen leuk voor de gasten, maar vooral voor de dieren, zegt Pairi Daiza: hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld omdat ze in de hotelkamer kunnen meekijken. En dat is meer dan een verkooppraatje, zegt Knack-journalist en bioloog Dirk Draulans in De Morgen.