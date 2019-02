Horrorberichten en ‘Momo Challenge’ waaien over naar Vlaanderen: zo ga je ermee om als ouder JOLE AVH

27 februari 2019

16u12 0 De ‘Momo Challenge’ doet al sinds vorig jaar de ronde op het internet, maar nu doet de bizarre en gevaarlijke trend ook zijn intrede in Vlaanderen. Jongeren en kinderen krijgen griezelige berichtjes toegestuurd die hen bedreigen en aanzetten tot opdrachten. Kenniscentrum Mediawijs doet een oproep aan ouders om met hun kinderen in gesprek te gaan.

In Rusland zouden al meer dan honderd jongeren overleden zijn nadat ze hadden deelgenomen aan de beruchte ‘Momo Challenge’, maar nu waaien de horrorberichtjes via Nederland over naar Vlaanderen. Via WhatsApp, Facebook en Snapchat krijgen jongeren, meestal tussen 9 en 12 jaar, griezelige berichten die vervolgens als een soort kettingbrief de ronde blijven doen.

De jongeren krijgen enge afbeeldingen toegestuurd met onheilspellende boodschappen. Zo zouden er erge dingen gebeuren als de jongeren bepaalde opdrachten niet uitvoeren. En nu zou de Momo Challenge ook al infiltreren in kinderfilmpjes op YouTube en in Fortnite. Op die manier zouden de uitdagingen vaker aan de controle van ouders ontsnappen.

Oudere kinderen gaan meestal speels om met de berichten, maar vooral voor jonge kinderen zijn de opdrachten gevaarlijk. De Computer Crime Unit van de federale politie onderzoekt momenteel zo’n vijftiental gevallen en Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, doet een oproep aan ouders om met hun kinderen in gesprek te gaan.

Zo ga je ermee om als ouder

Ouders van jonge kinderen doen er goed om hun kind te vragen of hij/zij al eens een dergelijk bericht kreeg. Druk ze op het hart dat ze niet bang hoeven te zijn en dat die berichten niks betekenen. Leg je kinderen vervolgens uit dat ze de berichten niet mogen doorsturen, omdat ze anders ook andere kinderen bang maken. Het is ook belangrijk om voor een vertrouwensomgeving te zorgen en zeg hen dat je de smartphone niet zal afnemen