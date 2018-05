Horecazaak in Anzegem getroffen door zware nachtelijke brand Hans Verbeke

10 mei 2018

07u59

Bron: Eigen berichtgeving 35 In Anzegem heeft een brand afgelopen nacht zware schade veroorzaakt in een horecazaak langs de Heuntjesstraat. De zaakvoerders van Bistro Biboo werden rond half vijf gewekt door het alarm. Op dat ogenblik woedde al een flinke brand in de keuken die ondergebracht is in een aangebouwd deel achteraan de bistro.

De brandweer had zowat anderhalf uur nodig om het vuur volledig onder controle te krijgen. Niemand raakte gewond. Twee aangrenzende woningen konden gevrijwaard worden. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Wel is nu al zeker dat Bistro Biboo in de komende weken onmogelijk de deuren kan openen. Dat de brand net in een periode valt waarin het extra druk is (moederdag, communiefeesten,…) is een bijkomende tegenslag voor de uitbaters.