Horeca Vlaanderen vraagt per direct "horecanoodfonds"

12 maart 2020

23u32

Bron: Belga 632 Horeca Vlaanderen vreest een bijzonder zware slag voor de horecasector, nu de Nationale Veiligheidsraad alle restaurants, discotheken en cafés verplicht te sluiten tot 3 april. De koepelorganisatie roept de federale regering op om meteen een “horecanoodfonds” in het leven te roepen. Ook alle terras-, toerisme- en andere taksen moeten tot eind dit jaar worden opgeschort, klinkt het.

“Volksgezondheid primeert uiteraard, mensen mogen niet sterven. Maar we moeten ervoor zorgen dat ook de horecasector niet sterft”, zo reageert topman Matthias De Caluwe bij Belga. “Dit raakt de sector financieel in het hart. We zijn al een sector in crisis, elke 0,01 procent marge telt. Het is een collectieve verantwoordelijkheid om dit te overwinnen.”

Drie weken de deuren sluiten is catastrofaal voor cafés, restaurants en discotheken, beklemtoont De Caluwe. Hij erkent dat er al “goede maatregelen” getroffen zijn, bijvoorbeeld op vlak van tijdelijke werkloosheid. Maar huurlasten, leningen en andere kosten blijven al die tijd doorlopen. “Die drie weken zullen ons lang achtervolgen, de fall-out zal gigantisch zijn.”



Bijkomende maatregelen zijn voor Horeca Vlaanderen dus hoognodig. De organisatie roept op tot een federaal “horecanoodfonds voor álle horecaondernemers”. Daarnaast roept ze ook de regionale en lokale besturen expliciet op om in te grijpen. Tot het einde van het jaar moeten bijvoorbeeld alle lokale taksen op horeca opgeschort worden, besluit De Caluwe, die nog fijntjes opmerkt “uit te kijken naar een uitnodiging van de premier”, Sophie Wilmès (MR).

