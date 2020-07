Horeca Vlaanderen: “Reserveringen van grotere groepen in restaurants massaal geannuleerd” ADN

29 juli 2020

18u36

Bron: Belga 1 Sinds de laatste verstrenging van de coronamaatregelen zien de horecazaken in Vlaanderen de reserveringen van grotere groepen mensen massaal geannuleerd worden. Dat zegt Matthias De Caluwe, de CEO van Horeca Vlaanderen. Hij herhaalt ook zijn oproep voor steunmaatregelen voor de sector.

De Nationale Veiligheidsraad besliste maandag een reeks nieuwe maatregelen in te voeren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo werd de sociale bubbel beperkt tot vijf vaste personen bovenop het gezin. Voor samenkomsten werd een beperking van tien personen opgelegd, maar dan moet de veilige afstand bewaard worden en moet er een mondmasker gedragen worden. Bovendien gelden er nog strengere maatregelen in de provincie Antwerpen, waar cafés en restaurants om 23 uur moeten sluiten en er een limiet is van vier personen per tafel (uitgezonderd voor grotere gezinnen).

Massaal annulaties

Volgens De Caluwe zijn de gevolgen van de maatregelen nu al voelbaar voor de horecazaken. "Uit de eerste reacties van onze lokale afdelingen blijkt dat er overal massaal annulaties plaatsvinden in de restaurants", zegt hij. "Groepen van meer dan tien mensen die samen gingen eten, kunnen niet meer samenkomen, dus dat wordt helemaal afgelast", zo klinkt het. "Door de beperking van de sociale bubbel tot vijf personen, zien we dat er ook veel zakenlunches geannuleerd worden", vervolgt hij.

In Antwerpen worden daarnaast ook veel hotels geconfronteerd met afzeggingen. Bovendien worden in heel Vlaanderen ook de feestzaaluitbaters geconfronteerd met vele afzeggingen. "Er worden ook evenementen voor de maanden september en oktober geannuleerd, omdat er onzekerheid bestaat over de duur van de maatregel. Wanneer de maatregelen opnieuw versoepeld worden, zullen we dus nog niet meteen volledig kunnen heropstarten.”

Steun

"Er is geen volledige lockdown, maar veel cateraars, cafés en restaurants zien wel hun doelpubliek verkleinen", zegt De Caluwe nog. "Verschillende uitbaters overwegen ook opnieuw te sluiten, omdat het niet rendabel blijkt.”

Horeca Vlaanderen doet daarom opnieuw een oproep voor steunmaatregelen om de komende periode te kunnen overbruggen. "De maatregelen zijn noodzakelijk voor de volksgezondheid, maar voor ons is het ook nodig dat ondernemers een kans krijgen om te overleven", aldus De Caluwe. Volgens de CEO vindt daarover "de komende dagen" overleg plaats met verschillende overheidsniveaus.