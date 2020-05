Horeca Vlaanderen lanceert website voor veilige heropening PVZ

30 mei 2020

15u53 6 Nu de horeca mogelijks weer kan heropenen vanaf 8 juni, lanceert Horeca Vlaanderen de website www.heropstarthoreca.be . Op die site staat een praktische gids met alle maatregelen voor een veilige heropening. “De belangrijkste zaken zijn er helaas nog niet, zoals de datum of de capaciteit. Maar met deze praktische gids en website kunnen de ondernemers zich al volledig klaarstomen”, klinkt het bij Matthias De Caluwe, CEO Horeca Vlaanderen.

Er is een akkoord bereikt tussen de horecasector, de regering en de experten over de voorwaarden hoe de cafés en restaurants zullen opengaan. Dat maakt een geleidelijke heropstart vanaf 8 juni waarschijnlijk. Om die eventuele heropening in goede banen te leiden, heeft Horeca Vlaanderen nu een website uitgerold waar alle maatregelen staan opgelijst zodat er ook meer duidelijkheid is voor de uitbaters.

Het gaat vooral om vanzelfsprekende maatregelen die nu ook al in bijvoorbeeld winkels gelden. Zo moet er steeds 1,5 meter zijn tussen de tafeltjes, of ze moeten gescheiden worden door een fysieke wand. Daarnaast moeten de personeelsleden die geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren verplicht een mondmasker dragen. Daarnaast zijn er ook meer specifieke regels. Horeca Vlaanderen raadt bijvoorbeeld reservaties aan, en per groep moet er één persoon zijn gegevens achterlaten voor mogelijk contactonderzoek. Verder moeten de cafés en restaurants sluiten om middernacht en moet het gebruikte materiaal met heet water afgewassen worden.

Op de website worden ook de belangrijkste vragen van uitbaters beantwoord. Horeca Vlaanderen legt onder andere uit wat uitbaters moeten doen wanneer een klant tekenen van COVID-19 vertoont of wanneer een personeelslid ziek is.

Heropening niet definitief

Ondanks het akkoord tussen de horecasector, de regering en de experten is er nog geen datum vastgelegd over de heropening, en ook over de toegestane capaciteit is er nog veel onduidelijkheid. Matthias De Caluwe, CEO Horeca Vlaanderen, verwacht dat die beslissing woensdag komt.