Horeca Vlaanderen lanceert #HorecaComeback om horecazaken te steunen

03 april 2020

12u11

Bron: Horeca Vlaanderen 6 De horeca krijgt rake klappen door de coronacrisis nu de horeca al enkele weken gesloten blijft en we met z’n allen in ons kot moeten blijven. Het nooit eerder geziene initiatief #horecacomeback steekt horecaondernemers een hart onder de riem. Vanaf vrijdag 3 april kan iedereen die wil een bon aankopen en een ondernemer steunen via www.horecacomeback.be

Over concurrentiegrenzen heen

Verschillende frisdrankgiganten, Belgische brouwers en bedrijven slaan de handen in elkaar met een initiatief: #horecacomeback. Vanaf vrijdag 3 april kan iedereen die wil zijn steentje bijdragen door een waardebon aan te kopen bij de aangesloten horecazaken. Deze waardebon kan op een later moment ingeruild worden.

Op die manier worden er inkomsten gecreëerd wat horecaondernemers helpt in deze barre tijden. Concurrentie slaat de handen in elkaar waardoor er een ongeziene hulp is voor horecazaken in moeilijkheden. Het moet de Belgen aanzetten om de sector een warm hart toe te dragen en hen te steunen.

Mooi initiatief

“Veel Belgen droegen de sector al een warm hart toe door afhaalmaaltijden te bestellen bij lokale horeca. Er is nood aan meer en daarom is het een mooi initiatief dat de partners van de horeca hebben uitgerold”, vertelt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. “Onze ondernemers kijken er alvast naar uit om vanaf het kan hen terug met open armen te ontvangen!”

Ook Toerisme Vlaanderen is opgetogen. “De eerste zonnige dagen doen ons verlangen naar een terrasje, gezellig met vrienden. Genieten van elkaars gezelschap, een schuimend biertje, de eerste asperges, … Jammer genoeg laten de omstandigheden dat momenteel niet toe. En we moeten nog even door de zure appel. Niet fijn voor ons , maar dramatisch voor de vele Vlamingen die met hart en ziel een café, brasserie of restaurant uitbaten”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Grote steun

“Dit initiatief, dat de horecasector een steuntje in de rug wil geven, ondersteun ik daarom via Toerisme Vlaanderen van ganser harte. Samen zorgen we ervoor dat Vlamingen en bezoekers ook na de crisis opnieuw zullen kunnen genieten aan elke tafel en elke toog”, besluit ze.

Bovendien heb je zelf iets om naar uit te kijken: een drankje of etentje binnenkort. Een bon kan aangekocht worden via www.horecacomeback.be. Moest een horecazaak na het opheffen van de verplichte sluiting niet meer open gaan, dan kunnen aankopers van een bon terugvallen op een garantiefonds.

