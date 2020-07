Horeca Vlaanderen lanceert campagne #volgderegels om “tweede lockdown te voorkomen” ES

24 juli 2020

16u42

Bron: Belga 2 "Alleen door alle regels streng op te volgen, kunnen we een tweede lockdown voorkomen", zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. Sectorfederatie Horeca Vlaanderen lanceert vrijdag een campagne waarbij ze horeca-ondernemers en vooral -gebruikers oproept om de regels die gelden in de bestrijding van het coronavirus nauwgezet na te leven. Dat doen ze via hun website en een video.

"Onze meer dan 60.000 Belgische horeca-ondernemers zijn bezorgd", zegt de CEO. "Mensen liggen wakker dat hun broodwinning gaat eindigen. We zien spijtig genoeg de cijfers evolueren in de laatste week. Dat helemaal aan onze sector wijten, zou niet correct zijn, de horeca-ondernemers volgen sinds 8 juni de duidelijke richtlijnen van het protocol op. Maar het is iedereens verantwoordelijkheid dat we in deze situatie beland zijn en iedereen moet nu samen een antwoord moet bieden op de uitdagingen.”

Tweede lockdown voorkomen

“De ondernemers hebben heel wat inspanningen gedaan om alle voorschriften nauwgezet op te volgen, het is nu ook aan ons om een steentje bij te dragen. Alleen zo kunnen we de herwonnen vrijheid behouden”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Het is volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dan ook de bedoeling een tweede algemene lockdown te vermijden. “We willen de horeca hier samen doorhelpen. Daarvoor moet iedereen de regels respecteren, niet alleen voor zichzelf maar ook voor elkaar."

De boodschap van Horeca Vlaanderen wordt verspreid in een video en via de website. Daar vinden horeca-uitbaters een informatieposter, een bewustmakingsposter en een registratieformulier voor hun klanten.

Volg de regels. Want verantwoordelijkheid, die neem je samen.



