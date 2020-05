Horeca Vlaanderen dringt aan op duidelijkheid: "Doen we niets, dan zijn meer dan 20.000 jobs weg” IB

24 mei 2020

04u24

Bron: Belga 4 Nu de Nederlandse horeca op 1 juni weer opent, stijgt ook de druk in Vlaanderen. Horeca Vlaanderen dringt voor de meer dan 60.000 horeca-ondernemers aan op duidelijkheid. "Het moet écht deze week", zegt CEO Matthias De Caluwe in De Zondag. "Doen we niets, dan zijn meer dan 20.000 jobs weg."

De volgende Nationale Veiligheidsraad is gepland voor 3 juni, maar tot dan wachten is volgens De Caluwe geen optie. "De tijd tussen een beslissing die dag en een eventuele opening vanaf 8 juni is gewoon te kort."

Eerder bleek al dat het omzetverlies voor de horeca door de lockdown tot 8 juni zowat 3,9 miljard euro bedraagt. Uit een bevraging blijkt intussen ook dat zes op de tien horeca-ondernemers vrezen dit jaar werknemers te moeten ontslaan. "Onze sector had het al moeilijk voor de coronacrisis. Zonder een pakket bijkomende steunmaatregelen zijn de gevolgen immens", zegt De Caluwe.

"Dinsdag in het parlement lichten we verscheidene scenario's toe. Het is eenvoudig: doen we niets, dan gaan er de komende twaalf maanden tussen de 20.000 en 36.000 arbeidsplaatsen verloren", waarschuwt de topman van Horeca Vlaanderen.