Horeca-uitbaters verdeeld over grote heropening: “Ik wil van mijn café geen operatiekwartier maken”

Bieke Cornillie

02 juni 2020

Witte rook voor de horeca, we snakken er met z’n allen al weken naar. De Grote Heropening loert om de hoek, maar of elke uitbater daar zo blij mee is? De een ontvangt met open armen, de ander zal z’n deuren nooit meer open doen. En velen wachten af. “De maatregelen verbieden gezelligheid.”