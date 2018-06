Horeca Leuven wil maatregelen tegen dronken en gedrogeerde jongeren kv

25 juni 2018

19u08

Bron: Belga 34 Tijdens een verkiezingsdebat in Leuven heeft Horeca Leuven vandaag maatregelen geëist tegen de overlast in cafés door jongeren die al gedronken hebben of drugs genomen hebben voor ze uitgaan. Volgens Danny Justens, voorzitter van Horeca Leuven, gaat het om een groeiend fenomeen dat de cafés opzadelt met veel problemen.

Lorin Parys (N-VA) pleitte voor een lik-op-stukbeleid ten aanzien van jongeren die voor overlast zorgen. Zoals in Lier moeten er 'safe zones' komen waarbij portiers van horecazaken op basis van een identiteitscontrole mensen de toegang moeten kunnen weigeren die eerder voor overlast zorgden.

Ook Rik Daems (Open Vld) is gewonnen voor een hardere aanpak. Hij pleitte ervoor om de eerste 50 gepensioneerde stadsambtenaren te vervangen door agenten om op die manier bijvoorbeeld van de stationsbuurt "een zero-tolerancezone" te maken. De ANPR-camera's die nummerplaten registreren van auto's die verkeersovertredingen begaan, moeten volgens hem ook kunnen ingezet worden om bezoekers, die misdrijven pleegden, uit de stad te weren. Thomas Van Oppens (Groen) pleitte voor de inzet van meer stewards.

Schepen Mohamed Ridouani (sp.a), bevoegd voor Economie, nuanceerde de vermelde vraag van de horeca door erop te wijzen dat Leuven momenteel de veiligste stad is in Vlaanderen. Hij pleitte voor de inzet van slimme maatregelen zoals sensoren die een plotse stijging van het geluid in een bepaalde straat registreren en vervolgens de politie hierover alarmeren.

Erik Vanderheiden (CD&V), als schepen bevoegd voor het horecabeleid, wees erop dat de politie momenteel onder meer met overlastpatrouilles in de uitgaansbuurten al heel wat inspanningen levert om de overlast in te perken. Hij wees tevens op maatregelen die het stadsbestuur de afgelopen jaren nam ten aanzien van overlast rond nachtwinkels.

Gratis parkeren

Om de horeca in Leuven meer kansen te bieden, pleitte Parys ervoor om de opbrengst van de verkeersboetes die Leuven int te besteden aan het gratis maken van het eerste uur parkeren in de ondergrondse parkings in de stad.

Volgens Rik Daems moet het stadsbestuur in de eerste maanden van de legislatuur een contract onderhandelen met de economische actoren.

Ook Thomas Van Oppens lanceerde het idee van een 'Economic Board' waarin stadsbestuur met de sector onderhandelt over "waar we met de stad naartoe willen".

Seppe Demeulder (PVDA) riep de horeca op geen belastingen meer te betalen zolang giganten als AB InBev dat niet doen. Carl Devlies benadrukte het belang van de geplande bouw van de podiumkunstenzaal in de Brusselsestraat en parking De Bruul voor de handel in de benedenstad. Ridouani deed hetzelfde voor wat betreft de creatie van aangename, autoluwe maar bereikbare ruimten voor horecazaken zoals de Vaartkom.