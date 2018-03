Hoorzitting Laurent gaat door:

"Advocaat zoekt publiciteit op kap van prins" Redactie

20 maart 2018

De hoorzitting over de inperking van de dotatie van prins Laurent gaat dan toch door zoals gepland. De advocaat van de prins had in een brief aan Kamervoorzitter Bracke ernstige bedenkingen geuit bij de werkwijze om alles in één dag af te handelen, maar de conferentie van fractieleiders hebben zonet beslist niet te sleutelen aan de formule. Meester Arnauts maakte er maandag ook zijn beklag over dat hij geen inzage heeft gekregen in alle documenten om zijn cliënt te kunnen verdedigen. Volgens regeringsbronnnen eist de verdediging zelfs dat intern mailverkeer van het kabinet van de premier en mailverkeer tussen het kabinet en de advocaat van de regering wordt vrijgegeven. De regering vindt die eis op het absurde af. “We beginnen er ons stilaan vrolijk over te maken hoe de advocaat publiciteit zoekt op de rug van prins Laurent. Het mag duidelijk zijn dat dit alleen maar afleidingsmanoeuvres zijn om het niet over de grond van de zaak te moeten hebben”, klinkt het binnen de regering. (DDW)