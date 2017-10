Hooligans steken wagentje van verlamde schoenmaker in brand bij rellen na Club-Antwerp Siebe De Voogt

13u34 0 MMB/RV Het rode wagentje werd eerst omvergeduwd en nadien in brand gestoken.

Triest dieptepunt bij de rellen na de wedstrijd Club Brugge-Antwerp gisterenavond, waren de vernielingen die de hooligans aanbrachten langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. Schoenmaker Peter Depover (51) zit in zak en as nadat heethoofden zijn rood wagentje voor z’n winkel omver duwden en in brand staken. “Ik ben mijn vrijheid volledig kwijt”, vertelt hij.

Peter was zondagmiddag naar een voetbalwedstrijd van z’n dochter gaan kijken, toen hij opgebeld werd door z’n overbuur. “Je wagentje staat in brand”, riep hij. “Ik ben onmiddellijk met mijn vrouw naar huis gereden, maar er was niets meer aan te doen. Het motorblok is helemaal vernield. Dit is een ramp, want de verzekeringen willen enkel de huidige waarde uitbetalen. Daarmee koop ik mijn geen nieuwe brommer…” Sinds een zwaar verkeersongeval in 1986 zit Peter in een rolstoel. Het wagentje was zijn enige vervoersmiddel. “Ik ben mijn vrijheid nu helemaal kwijt en ben aangewezen op anderen”, zucht hij. “Met mijn wagentje kon ik overal parkeren en me erg makkelijk tussen mijn twee zaken in Sint-Andries en Sint-Michiels begeven.” Over de hooligans heeft Peter geen goed woord over. “Dit zijn geen Club-supporters, maar mensen die enkel uit zijn op vernielingen. Het is simpel: van andermans spullen blijf je af!”