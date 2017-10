Hooligans krijgen geen enkelband en blijven dus in de cel voor aanval op supportersbus Beerschot ADN

16u53

Bron: Belga 8 RV De zes Antwerp-hooligans die vorige week werden aangehouden voor de aanval op een supportersbus van Beerschot-Wilrijk blijven voorlopig in de cel. De raadkamer wilde hen vandaag onder elektronisch toezicht plaatsen, maar het parket ging tegen die beslissing in beroep.







De politie voerde vorige week woensdag een reeks huiszoekingen uit in het onderzoek naar de aanval op een supportersbus van voetbalclub Beerschot-Wilrijk. De bus was op 13 augustus op de terugweg van een uitwedstrijd in Lier. Antwerp-hooligans stonden de supporters op te wachten op het Gemeenteplein van Mortsel en bekogelden de bus met stenen. Vervolgens kwam het tot een confrontatie met een aantal inzittenden.

Bij de huiszoekingen werden elf verdachten opgepakt. Volgens het parket gaat het om supporters uit de harde kern van Antwerp. Zes verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden voor bendevorming, zware slagen en vernielingen.

De zes verschenen deze namiddag voor de raadkamer. Die wilde hen met een enkelband naar huis sturen, zodat ze daar hun voorhechtenis verder konden uitzitten. Het parket stak daar echter een stokje voor en ging in beroep. Het is nu aan de kamer van inbeschuldigingstelling om binnen de vijftien dagen een beslissing te nemen over hun verdere aanhouding.